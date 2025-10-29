Fernando Aristeguieta, nuevo líder temporal: La Vinotinto confirma su seleccionador interino

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha tomado una decisión de impacto para los próximos compromisos internacionales de la selección nacional. Fernando Aristeguieta, el exdelantero conocido cariñosamente como "El Colorado", será el seleccionador interino de la Vinotinto.

El retorno de un ídolo al banquillo

La noticia marca un regreso significativo para Aristeguieta al entorno de la selección, esta vez, desde el banquillo. El exjugador, quien fue un referente ofensivo y capitán de la selección, asume el cargo de manera provisional en un momento crucial mientras la FVF define el futuro cuerpo técnico de cara a los próximos desafíos. El nombramiento como DT interino subraya la confianza de la directiva en su conocimiento del grupo y su familiaridad con el fútbol venezolano.

Agenda inmediata

La primera y única misión de Aristeguieta en su rol de seleccionador interino será dirigir a la Vinotinto en dos importantes partidos amistosos en el mes de noviembre:

Australia: La selección venezolana se medirá a los 'Socceroos'.

Canadá: El segundo desafío será contra el combinado de la Hoja de Arce.

Estos encuentros servirán como una vitrina para evaluar el talento actual y como una oportunidad para que el nuevo cuerpo técnico interino implemente sus primeras ideas tácticas, buscando cerrar el año con resultados positivos en la gira.

El interinato de Fernando Aristeguieta promete inyectar una dosis de mística y pasión al vestuario, apelando al sentido de pertenencia que siempre caracterizó su carrera como jugador. Los aficionados esperan ver cómo el espíritu combativo de "El Colorado" se traslada a la estrategia del campo.