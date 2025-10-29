Darwin Machís se sinceró sobre La Vinotinto “Siento que tenia que seguir yendo a la selección”

Suscríbete a nuestros canales

El Vinotinto Darwin Machís, durante una entrevista se sinceró sobre su situación con la selección nacional de fútbol, tras no ser convocado en las últimas jornadas de eliminatorias FIFA, rumbo al Mundial 2026.

El jugador hasta la fecha sigue sin saber la NO Convocatoria por parte del ex técnico Bocha Batista “Nunca entendí el porqué, no siempre vas a tener el mismo rendimiento durante toda una temporada, vas a tener partidos buenos, regulares, malos … pero yo siento que tenia que seguir yendo a la selección, tenia que estar aunque ya es decisión del entrenador, quien juegue o quien no juegue, convocado tenia que estar” aseguró Darwin.

“Yo le puedo dar mucho a la selección, segurísimo” Darwin

Tras ser preguntando por la eliminación de La Vinotinto, el venezolano reveló “Tuve muchos días triste, triste por la manera en que la perdimos (la clasificación al repechaje) fue bastante frustrante teniendo muchísimas posibilidades de poder ir al repechaje (…) al final el fútbol es así, sino aprovechas tus oportunidades al final termina pasando lo que pasó “

Un mensaje esperanzador de Darwin

“Hay que seguir hay que levantarse de este golpe tan duro para todos nosotros para toda Venezuela, porque la afición tiene esa ilusión tan grande, al igual que nosotros que podamos ir a un Mundial”