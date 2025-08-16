Darwin Machís se ofrece nuevamente a la Vinotinto en su debut con UCV (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Una de las noticias que nos dejó el pasado viernes, 15 de agosto, en el fútbol nacional fue el regreso oficial de Darwin Machís, quien debutó el cuadro de la UCV en la jornada siete del Torneo Apertura.

Eso sí, el criollo regresó al balompié de su país después de más de 13 años fuera de esta competición y jugando en el fútbol internacional. El extremo tomó parte del asunto en el partido ante Yaracuyanos cuando ingresó en el segundo tiempo para ver sus primeros minutos con su nuevo club.

El futbolista tomó el lugar de un otrora también compañero en la Vinotinto, Samuel Sosa, al minuto 67 del partido, en el cotejo que terminó en victoria de los locales (1-0) en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Ahora bien, la presencia de Machís causó tanto revuelo que su entrada al campo fue incluso la 'Jugada del partido' en la transmisión oficial de torneo y finalizado el partido distintos medios, como el Mundo es un Balón, quisieron sacar alguna declaración del jugador.

Darwin Machís quiere regresa a la Vinotinto

El nacido en Tucupita se llevó distintos reflectores y ante distintas cámaras no desaprovechó la oportunidad de dejar públicamente su intención de regresar a la selección nacional, en la que venía siendo un referente en los últimos años, incluyendo en el proceso de Fernando 'Bocha' Batista.

"Bastante contento por el debut hoy. Lo que le había dicho a mis compañeros es que fueron unos días bastante raros por el tema por la llegada y los pocos días de entrenamiento que tuve. Hice lo posible y lo necesario para poder tener unos minuticos hoy y hacerlo de la mejor manera", inició mencionando el futbolista sobre sus primeras participaciones el equipo.

Posteriormente, sí dejó varias frases sobre el tintero en clave combinado nacional: "Quiero tener más ritmo de partidos y ponerme lo más rápido bien, para ayudar al equipo y volver al radar de la selección nuevamente",

Al tiempo comentó a los medios que su decisión no fue conversada con el mandamás del banquillo de la selección: "No tuve ningún tipo de comunicación con el profe (Batista), fue una decisión personal junto con la gente que me rodea, pero estoy bastante contento y es lo que vale".

"Sé que vamos a sacar muy buenos resultados porque todos queremos ir al mundial. Me siento parte de ese proceso. Todo el país va a estar pendiente y Dios quiera que saquemos buenos resultados en estos partidos y podamos entrar al mundial", puntualizó.

El siguiente compromiso en el que puede regresar a la acción Darwin Machís será contra Carabobo en la octava fecha del Torneo Apertura venezolano, con UCV ocupando la cuarta casilla de la tabla de posiciones con un registro de 11 puntos a cuatro unidades del liderato, actualmente en manos del Deportivo La Guaira.