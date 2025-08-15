El momento exacto en el que Darwin Machís volvió a jugar en el fútbol venezolano (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Después de más de 13 años jugando en el fútbol internacional llegó el momento de ver nuevamente a Darwin Machís en el balompié criollo. El delantero ya ingresó oficialmente con la UCV para ver sus primeros minutos en el Torneo Clausura.

El futbolista tomó el lugar de otro otrora vinotinto, Samuel Sosa, al minuto 67 del partido disputado entre UCV y Yaracuyanos en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

La decisión de volver a Venezuela fue tomada por el futbolista después de su más reciente paso por el fútbol español vistiendo los colores del Valladolid, que desafortunadamente para su causa descendió a segunda división.

Ambas partes, luego de ese desenlace, rompieron el vínculo que los unía, por lo que el venezolano se encontraba sin equipos y en primera instancia quería mantenerse en los campos españoles.

Darwin Machís en Venezuela

Para encontrar el momento en el que dio el gran salto al concierto internacional habría que tirar de hemeroteca y remontarse al año 2012 cuando jugó sus últimos minutos con Mineros, hoy en segunda división.

Con el primer equipo de Guayana jugó hasta en un lapso de 27 juegos, dejando un saldo de siete goles y seis asistencias. Desde ese momento su salto se dio a España con el Granada, para luego representar a clubes como Cádiz, Huesca, Leganés, Vitória Guimarães, Hércules, entre otros.

Así también puede registrarse en su recorrido su paso por México, donde representó en 2022 al equipo de FC Juárez antes de volver a suelo español con Valladolid.

Finalmente, hay que decir que Darwin Machís con esta participación en Venezuela también tendría entre ceja y ceja su regreso a la Vinotinto, en la que últimamente no ha tenido sitio en las convocatorias, después de ser un estelar del proceso Fernando Batista.