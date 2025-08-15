Fernando Batista da su opinión sobre los regresos de Osorio y Machís a la Liga FUTVE

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Batista sigue ofreciendo entrevistas previas a la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas contra Argentina y Colombia. El seleccionador venezolano habló sobre diferentes temáticas en torno a la Vinotinto para el "Mundo es un Balón".

Uno de esos temas fue el regreso de varios referentes importantes de la selección a la Liga FUTVE como Yordan Osorio al Deportivo La Guaira y Darwin Machís al UCV. El "Bocha" quiso dar su opinión sobre esta situación y si es positivo para Venezuela.

"Que vuelvan al FUTVE es algo positivo, que esta clase de jugadores estén volviendo o tengan la posibilidad de empezar a jugar ahora, le da un nivel importante al torneo local", expresó.

¡Habló con Osorio antes de volver!

Asimismo, Fernando Batista aseguró que habló con Yordan Osorio antes de firmar con Deportivo La Guaira, tras rescindir su contrato con el Parma.

"Algunos volvieron por necesidad, como es el caso de Yordan Osorio, necesitamos que tenga regularidad, viene de 7 meses sin jugar, tuvo una lesión muy complicada para él y sabemos que en Venezuela y en Deportivo La Guaira va a estar protegido. Lo necesitamos para todo lo que viene, es un jugador con una condición física muy buena", confesó.

Puede servir como un impulso para sus carreras

Por último, también nombró a varios jugadores criollos que tuvieron que regresar al FUTVE en temporadas pasadas y que ahora, están en otras ligas.

"En otros momentos regresaron Wuilker Faríñez, Juanpi Añor, Fernando Aristeguieta. A veces uno les puede dar una opinión y ellos deben decidir. Uno mira jugadores de afuera, pero también en el fútbol local hay buenos jugadores y las puertas de la selección están siempre abiertas para todos", afirmó.