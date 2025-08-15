Salomón Rondón se enfrenta al Villarreal: ¿Cuántos goles le ha marcado al submarino amarillo? (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Salomón Rondón se prepara para comenzar la temporada 2025-26 de LaLiga con el Real Oviedo, equipo que regresa a la primera división del fútbol español después de más de tres décadas de ausencia.

Esta será una nueva oportunidad para "Salo" de demostrar su experiencia en una de las ligas más competitivas del mundo.

Real Oviedo vs Villarreal en la jornada inaugural

El calendario ha querido que el debut del Real Oviedo en su regreso a LaLiga sea ante el Villarreal, un equipo al que Rondón conoce bien. En cuatro enfrentamientos previos contra el "submarino amarillo", el atacante criollo ha logrado anotar un gol y brindar una asistencia, demostrando su capacidad para generar peligro incluso ante rivales de peso en el campeonato español.

Este primer duelo de la temporada, pautado para este viernes 15 de agosto, será clave para marcar el tono del conjunto ovetense, que buscará asegurar su permanencia en la categoría desde el inicio. Rondón, con su veteranía y el olfato goleador que lo caracteriza, será una pieza vital en este objetivo.

Foto: Real Oviedo

Rondón, figura clave para Venezuela y el Oviedo

Además de su rol en el Real, Salomón Rondón sigue siendo uno de los nombres más importantes en la selección de Venezuela. El delantero se perfila como indiscutible en la última doble fecha FIFA de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, lo que refuerza la importancia de su continuidad en una liga de alto nivel como LaLiga.

Para el Oviedo, contar con un jugador del calibre y la trayectoria de Rondón es un lujo. Su experiencia en Europa y su capacidad para liderar en el vestuario serán fundamentales para un equipo que sueña no solo con la permanencia, sino con establecerse en la primera división y, por qué no, aspirar a competiciones internacionales.