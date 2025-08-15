Este sería el jugador ideal para Salomón Rondón (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En la víspera del inicio de la nueva temporada de LaLiga, la organización del campeonato español le realizó una divertida y particular encuesta al delantero venezolano Salomón Rondón, quien se encuentra a días de su debut con el Real Oviedo.

Durante su etapa en el fútbol español, el "Gladiador" tuvo la oportunidad de compartir vestuario y campo con grandes figuras, y a partir de ellas, eligió las características para armar a su jugador perfecto.

El ariete de la Vinotinto, conocido por su potencia y juego aéreo, no dudó en reconocer las habilidades de sus excompañeros en el Málaga y Las Palmas para conformar a este jugador de fantasía.

Las elecciones de "Salo"

Velocidad

Para este atributo, Salomón Rondón eligió a Eliseu, el lateral portugués con el que compartió en su etapa en el Málaga. Era conocido por su capacidad para subir y bajar la banda con gran rapidez, aportando tanto en defensa como en ataque.

Mejor pase

La visión de juego de Santi Cazorla fue la elegida por Rondón. El centrocampista asturiano, estuvo en su etapa con el Málaga y ahora volverán a compartir vestuario en el Real Oviedo.

Más fuerza

En esta categoría, el nombre de Julio Baptista fue el seleccionado. Salomón Rondón se inclinó por el brasileño por su imponente físico y su capacidad para imponerse en el área.

Inteligencia

La inteligencia en el campo, para el criollo, la personifica Isco. La visión, el control del balón y la capacidad del mediocampista español para leer los partidos lo convierten en la opción perfecta.

Definición

Para el arte de la definición, escogió a un verdadero maestro: Ruud van Nistelrooy. La frialdad y el instinto goleador del delantero neerlandés lo hicieron un referente en el área.

Remate de cabeza

Con una sonrisa, y mostrando su confianza, el venezolano no tuvo dudas en elegirse a sí mismo. Salomón Rondón es mundialmente reconocido por su gran juego aéreo y su potencia en el remate de cabeza, una de sus mayores virtudes como delantero.

Mejor regate

Finalmente, la habilidad para el regate se la otorgó a Joaquín. El extremo, leyenda del Betis, era conocido por su velocidad, desborde y capacidad para dejar atrás a los defensas con su elegancia.