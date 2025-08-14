¿Cuándo y dónde ver la primera jornada de LaLiga 2025-2026?

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del fútbol español regresa este viernes, 15 de agosto, con el inicio de la temporada 2025-2026 de La Liga EA Sports.

Los 20 equipos de la máxima categoría se preparan para una nueva campaña llena de drama, goles y pasión. La primera jornada se jugará a lo largo de cinco días, brindando a los aficionados una cartelera futbolística extensa.

Todos los encuentros de LaLiga Española podrán ser disfrutados a través de las señales de Dsports y ESPN. Para aquellos que prefieren el streaming, las opciones serán Disney+ y Star+, que ofrecerán la transmisión en vivo de cada partido para que los aficionados no se pierdan ningún detalle de la nueva campaña.

Calendario de la primera fecha

Viernes 15 de agosto

La nueva temporada dará su puntapié inicial con dos duelos el viernes. El Girona recibirá al Rayo Vallecano a la 1:00 PM (hora de Venezuela). Más tarde, a las 3:30 PM, el recién ascendido Real Oviedo hará su debut en la categoría de oro enfrentando al Villarreal.

Sábado 16 de agosto

El sábado estará cargado de acción con tres encuentros. El Mallorca se medirá al Barcelona, en un partido que pondrá a prueba al equipo culé desde el inicio. Los otros dos compromisos del día serán Deportivo Alavés contra Levante y el enfrentamiento entre el Valencia vs Real Sociedad.

Domingo 17 de agosto

La jornada del domingo también ofrecerá tres atractivos partidos. El Celta de Vigo recibirá al Getafe, mientras que el Athletic Club y el Sevilla protagonizarán un vibrante choque entre dos históricos. Para cerrar la fecha dominical, el RCD Espanyol se medirá al Atlético de Madrid.

Lunes y martes: cierre de la jornada

Cabe destacar, que la primera fecha se extenderá hasta el inicio de la semana. El lunes, el Elche se enfrentará al Betis, y para el martes, la atención se centrará en el debut del Real Madrid, que jugará en casa ante el Osasuna.