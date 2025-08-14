El FC Barcelona es más grande que la FIFA y la NBA en este apartado (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona continúa consolidándose como uno de los clubes más influyentes no solo dentro del terreno de juego, sino también en el mundo digital. Recientemente, el conjunto blaugrana alcanzó una cifra histórica en su canal oficial de YouTube, superando a gigantes como la FIFA y la NBA al llegar a los 23.8 millones de suscriptores.

Este crecimiento refleja la estrategia digital efectiva que el club ha implementado en los últimos meses, especialmente con la transmisión gratuita de sus partidos de pretemporada.

La estrategia digital que impulsa al FC Barcelona

El equipo catalán ha apostado fuertemente por la plataforma audiovisual de YouTube para acercar su contenido a millones de fanáticos alrededor del mundo. La decisión de ofrecer transmisiones en vivo de los encuentros de pretemporada sin costo alguno fue clave para atraer una audiencia masiva y fidelizar seguidores.

Esta jugada ha demostrado ser un éxito rotundo, ya que permitió que más aficionados pudieran disfrutar de los partidos en tiempo real, aumentando significativamente el número de suscriptores y la interacción en el canal.

La oferta de contenido gratuito durante la pretemporada también contribuyó a que el FC Barcelona fortaleciera su presencia en redes sociales y plataformas digitales, demostrando que el deporte y la tecnología pueden complementarse para ofrecer experiencias únicas a los seguidores.

Impacto y relevancia del crecimiento en YouTube

El hecho de superar a instituciones globales como la FIFA y la NBA en YouTube es un indicador claro del poder que tiene el FC Barcelona en el mercado deportivo digital. Este crecimiento no solo posiciona al club como líder en cuanto a audiencia en plataformas de streaming, sino que también abre nuevas oportunidades comerciales y de patrocinio, dado el enorme alcance que tienen sus contenidos.

Además, este incremento en suscriptores refleja la fidelidad de la afición blaugrana y su interés por consumir contenido exclusivo y accesible en cualquier parte del mundo. En un entorno donde la digitalización es clave para la expansión y el posicionamiento de las marcas deportivas, el FC Barcelona está marcando tendencia y mostrando cómo adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los fanáticos.