Mira las tres claves para que el Barcelona pueda salir campeón de LaLiga

El Barcelona se prepara para una nueva temporada con el objetivo de mantener su dominio en España y destacar en la UEFA Champions League.

Tras una campaña exitosa bajo la dirección de Hansi Flick, en la que ganaron la Supercopa de España, la Copa del Rey y La Liga Española, el club necesita enfocarse en tres aspectos clave para seguir en la cima.

Las tres claves para defender el título

1. Mantener la potencia goleadora

El poder ofensivo fue uno de los pilares del éxito la temporada pasada. Con jugadores como Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski en un gran momento, el equipo se convirtió en una máquina de hacer goles.

La presión alta que ejercían permitía generar muchas oportunidades, lo que se tradujo en un total de 102 goles en LaLiga. Mantener esta capacidad goleadora será fundamental para afrontar los desafíos de la nueva temporada.

2. Mejorar la solidez defensiva

A pesar de su éxito, el Barcelona mostró fragilidad defensiva en varios momentos. Los rivales encontraban con demasiada facilidad el camino hacia el área, creando ocasiones de peligro.

Si el equipo quiere recibir menos goles, debe mejorar la coordinación en su presión alta y ser más sólido en la marca. Perfeccionar este aspecto será crucial, especialmente en la Champions League, donde los errores defensivos suelen ser más costosos.

3. Reforzar la profundidad del banquillo

La temporada pasada, la ausencia de jugadores clave como Raphinha, Pedri o Lamine Yamal se notó en el rendimiento del equipo. La profundidad de la plantilla es un factor decisivo para el éxito a largo plazo.

Los nuevos fichajes y los jugadores de la reserva deberán estar a la altura para ofrecer un rendimiento sólido cuando los titulares no estén en el campo. Un banquillo fuerte y confiable es indispensable para rotar a los jugadores y mantener el nivel competitivo en todas las competiciones.