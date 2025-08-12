Revelan nuevos detalles del Spotify Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

Los trabajos en el Spotify Camp Nou siguen en marcha a pasos acelerados. El FC Barcelona tiene la ilusión de volver a su recinto en el partido liguero frente al Valencia, pautado para el fin de semana del 13-14 de septiembre.

El club azulgrana confía en tener esta semana la certificación de final de obra (CFO) de la Tribuna y el Gol Sud para contar con las dos zonas en el esperado regreso al estadio.

Mientras los trabajadores avanzan en su mano de obra, continua saliendo a la luz detalles de cómo quedará el Spotify Camp Nou. Recientemente, se revelaron un aspecto de la futura Grada d'Animació.

‘Rail seats'

Las imágenes de los avances en el Spotify Camp Nou, muestran como el Barça está realizando la instalación de unas butacas lalmadas como rail seats. La UEFA, a través de La Liga, manda a los clubes a que los aficionados no se encuentren de pie y tengan un asiento asignado. Esta modalidad permite bajar y subir la silla

Estas butacas, estilo 'rail seats', es un tipo de asientos que permitirá a la afición culé y a todos lo que visiten el recito a estar de pie de forma segura y tener también un asiento asignado para cumplir con la normativa de la FIFA y UEFA.

1.300 aficionados en la Grada d'Animació

La nueva Grada d'Animació del Spotify Camp Nou dará lugar a unos 1.300 aficionados, pero la vicepresidenta Elena Fort señaló a principios de marzo que se idearan un modelo para que exista más presencia de gente joven. Ante esto, el club abrió un proceso participativo para que todos los socios y socias tengan la oportunidad de enviar sus ideas para que la futura Grada sea un éxito.