El Spotify Camp Nou le sigue dando problemas al Barcelona

El FC Barcelona está en una carrera contra el tiempo para regresar al Spotify Camp Nou para su primer partido en casa de la temporada 2025-26, pero tal y como están las cosas, jugar ese partido contra el Valencia en su estadio local será muy complicado.

Originalmente, el plan era que el FC Barcelona regresará al Spotify Camp Nou con un aforo de 60.000 espectadores, pero esto no será posible. En su lugar, el estadio jugará contra el Valencia en septiembre con 27.000 aficionados, lo cual se permitiría, dado que el Ayuntamiento de Barcelona lo ha autorizado provisionalmente.

Sin embargo, la aprobación total solo se daría si el FC Barcelona lo pusiera todo en orden. Y a estas alturas, es difícil que esto ocurra antes del partido contra el Valencia, que se jugará el 13 o 14 de septiembre.

Según informa RAC1 (vía Sport), la ECA ha realizado recientemente un informe ambiental sobre el Spotify Camp Nou, y sus conclusiones han demostrado que hay varias anomalías en esta fase de construcción.

Se ha revelado que, durante la prueba, realizada hace una semana, se detectaron más de 200 deficiencias en las obras del Spotify del Camp Nou. Y aunque el FC Barcelona ha asegurado que esto es normal, se les acaba el tiempo para solucionarlo antes de enfrentarse al Valencia en poco más de un mes.

¿Dónde jugará el Barcelona si no es en el Spotify Camp Nou?

El FC Barcelona tiene claro que jugará contra el Valencia en el Spotify Camp Nou, pero si no puede cumplir con este plazo, la idea es jugar el partido de la cuarta jornada en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Montjuïc, donde jugó durante las temporadas 2023-24 y 2024-25. Se rumoreaba que se usaría el Estadi Johan Cruyff, pero esto no es posible debido a las normas de LaLiga.