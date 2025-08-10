Barcelona se lleva el trofeo Joan Gamper con goleada ante el Como (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona cerró su pretemporada con una nueva goleada, esta vez ante el Como de Italia, por un contundente 5-0. El conjunto dirigido por Hansi Flick resolvió el encuentro en apenas 25 minutos, mostrando la pegada y solidez que le llevaron a conquistar tres títulos la temporada pasada.

Fermín López y Lamine Yamal fueron los grandes protagonistas de la noche, ambos con un doblete, mientras que Raphinha completó la cuenta. El equipo culé demostró que mantiene intactos los mecanismos del pasado curso y que está listo para pelear por todos los objetivos.

Goleada del Barcelona con dobletes de Fermín López y Lamine Yamal

El partido, disputado en el pequeño estadio donde juegan el filial y el equipo femenino, sirvió también para ver los estrenos de Joan Garcia y Marcus Rashford como titulares. Flick alineó a Cubarsí como central izquierdo, Araujo en el centro de la zaga y Eric Garcia en el lateral derecho. Rashford ocupó la posición de Lewandowski, ausente por lesión junto a Dani Olmo.

La primera parte fue un vendaval ofensivo. Fermín López abrió el marcador en el minuto 21 tras aprovechar una indecisión defensiva, y repitió en el 35 con un remate a la escuadra. Raphinha marcó el 3-0 tras una asistencia de Rashford, y el propio brasileño asistió a Lamine Yamal para el 4-0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, Lamine Yamal completó su doblete en el 48’, sentenciando el 5-0 definitivo. A partir de ahí, llegaron los cambios, bajó la intensidad y el Como tuvo algunas llegadas, pero Joan Garcia respondió con seguridad.

Un Barcelona listo para el inicio de LaLiga

A seis días del debut liguero en Palma, el Barcelona presenta números arrolladores: en los cuatro amistosos de pretemporada ha marcado 20 goles. La propuesta de Flick combina presión alta, verticalidad y eficacia en el área rival, además de sumar nuevos recursos a la idea inicial.

Con Rashford como refuerzo de lujo y jóvenes como Lamine Yamal y Fermín López en gran forma, el Barça manda un claro mensaje a sus rivales: está preparado para aspirar a todo en la nueva temporada.