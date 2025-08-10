¿LaLiga a Miami? FC Barcelona y Villarreal chocarían en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada que podría ser histórica para la primera división de España, FC Barcelona y Villarreal CF se alistan para ser los protagonistas de un hecho inédito en LaLiga.

Según el calendario oficial de esta competición, el submarino amarillo y la divisa blaugrana se verán las caras el 20 de diciembre. Sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) evalúa disputar este juego en Miami, según informó el periodista José Félix Díaz, del diario Marca.

Algo nunca antes visto en La Liga

Aunque muchos equipos realizan giras de amistosos en Estados Unidos, esta fecha previamente mencionada podría pasar a la historia como el día en que, por primera ocasión un partido oficial de la máxima categoría profesional española se juega fuera del país.

Este propuesta se ha hecho previamente, pero siempre ha sido rechazada por los directivos del ente rector del balompié español. Por ahora, buscarán un primer ''sí'' oficial el próximo lunes 11 de agosto, cuando se sostenga una reunión en la sede de la RFEF.

Previamente, FIFA (como máximo órgano del fútbol mundial) dio su aval para que en cualquier liga se efectúe al menos una jornada en cualquier otra nación.

Sin embargo, corresponde a la Real Federación Española de Fútbol enviar una petición formal para la autorización de FIFA, de modo que el encuentro entre Barça y Villarreal (jornada 17) se juegue en el 'Hard Rock Stadium' de Miami.