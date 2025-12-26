Arkansas: Ganador tiene solo dos opciones para cobrar millonario premio del Powerball

Suscríbete a nuestros canales

El Fin de Año le cambió la vida a una persona en Arkansas, Estados Unidos, ya que un solo boleto vendido en ese estado ganó el segundo mayor acumulado de la historia de la famosa lotería de Powerball durante el sorteo de Nochebuena, el cual, solo es superado por los 2.040 millones entregados en California en 2022.

De cuánto fue el premio de Powerball

El afortunado ganador logró acertar los siguientes números: 4, 25, 31, 52, 59 y el Powerball 19. Ahora podrá reclamar el premio mayor de 2025 de 1.817 millones de dólares, pero para recibir su dinero tiene que tomar una dura decisión.

La persona no recibirá la fortuna de dinero de una sola vez, sino que tiene dos modalidades. La primera opción, y parece la más lógica, es cobrar el total del premio en pagos anuales durante tres décadas, con lo cual aseguraría su futuro y el de su familia.

La segunda opción es un depósito único por la suma de 834,9 millones de dólares, es decir, perdería más de la mitad de lo ganado, a esto último, el afortunado deberá deducirlo de impuestos.

Otros felices ganadores en Navidad

Además del gran ganador del acumulado del Powerball, el sorteo dejó a otras personas con premios significativos, incluyendo ocho nuevos millonarios. Este suceso es inusual para Arkansas, que no veía un ganador del premio gordo desde el año 2010.

Ahora que alguien finalmente acertó, la bolsa de premios vuelve a su cifra inicial de 20 millones de dólares, recordando a los jugadores que, aunque los premios son astronómicos, las posibilidades de ganar siguen siendo de una entre más de 292 millones.