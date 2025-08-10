FC Barcelona tiene esta cantidad de futbolistas por inscribir antes del inicio de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona está a punto de comenzar una nueva temporada en la primera división del fútbol español. Sin embargo, tienen un gran problema que resolver en las próximas horas, ya que todavía no pueden inscribir a siete jugadores en la plantilla principal y esto comienza a preocupar a todos sus fanáticos.

Esta situación se ha vuelto una tónica en los últimos años dentro del conjunto culé, debido a las estrictas normativas de control económico de la Liga y del presente económico que aún no es el mejor dentro del club. Por lo tanto, la directiva liderada por Joan Laporta tendrá que acomodar de nuevo las cifras y obtener esa luz verde para que estos jugadores puedan disputar partidos oficiales.

FC Barcelona y sus jugadores no inscritos

Faltando exactamente una semana para el inicio de la primera jornada, al cuerpo técnico de Hansi Flick todavía le falta contar de manera oficial con grandes refuerzos que han llegado para mejorar un equipo que busca repetir lo realizado el año anterior.

En esta lista de futbolistas no inscritos, se encuentran dos porteros, un delantero y tres centrocampistas, respectivamente. Los protagonistas de esta noticia son los siguientes:

Marcus Rashford

Joan García

Wojciech Szczęsny

Ronny Bardghji

Gerard Martin

Marc Bernal

Tomando esto en cuenta, la directiva se encuentra en una carrera contra el tiempo para resolver esta situación. No cabe duda de que deben inscribir a estos futbolistas, con la finalidad de evitar diversas polémicas que puedan surgir en el futuro, pero para esto necesitan liberar masa salarial y generar ingresos adicionales a través de la venta de jugadores, la negociación de contratos o la búsqueda de nuevos patrocinios que le den esa oportunidad.

Sin duda alguna, la economía del FC Barcelona vuelve a convertirse en un gran problema para esta nueva temporada y es aquí donde la directiva tendrá que tomar serias decisiones que resuelvan lo antes posible este problema de la inscripción de jugadores para una temporada del fútbol europeo.