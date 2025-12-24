LVBP: Tiburones podría finalizar la temporada como líder de esta estadística

Suscríbete a nuestros canales

A falta de dos jornadas para finalizar la ronda regular de esta temporada 2025-2026 de la LVBP, los Tiburones de La Guaira no pierden las esperanzas de clasificar al Round Robin. Y es que el equipo está en la obligación de ganar al menos un encuentro para, de esa manera, apostar como mínimo por el Comodín.

Unos Tiburones que infunden respeto

Hasta la fecha, los litoralenses no han resaltado del todo en los apartados colectivos de bateo, pero eso no significa que sus toleteros no generen temor a los lanzadores rivales. De hecho, hay una estadística que muy seguramente cerrará con ellos en el primer lugar de esta zafra.

Y es que ningún otro equipo ha recibido más bases por bolas intencionales que los Tiburones de La Guaira. Sus 18 superan con algo de margen a las 15 de Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, lo que da a entender que es preferible no enfrentar a algunos peloteros en ciertos momentos del partido.

Cabe mencionar que dicha cifra es la más alta de los escualos en el último lustro. En 2020 recibieron 14 boletos intencionales; en 2021 unos 10; para 2022 consiguieron 13; luego en 2023 acumularon 9; mientras que en 2024 fueron 8.