¿Cuál de estos jóvenes tendrá mejor temporada en Europa?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 del fútbol europeo está por marcar su inicio y está trae nuevas expectativas, centrada en la llegada de una nueva generación y el desarrollo de los que aún intentan consolidarse en la elite. Y entre los futbolistas sudamericanos que estarán jugando en el viejo continente, cuatro nombres captan la atención: Endrick, Claudio Echeverry, Estêvão y Franco Mastantuono.

Cada uno vistiendo una camiseta de un club elite, y por supuesto con una presión y expectativa diferente.

Necesidad de encontrar su lugar

Endrick

Endrick jugador del Real Madrid, es quizás el más mediático. A pesar de los constantes rumores que rodean su futuro, el joven brasileño se muestra enfocado. Su madurez y mentalidad son clave para que pueda alcanzar su máximo nivel en un equipo lleno de estrellas, lo que lo convierte en un candidato fuerte para consolidarse.

Claudio Echeverry

Por su parte, Claudio Echeverry defendiendo los colores del Manchester City, un club con una competencia feroz y con necesidad de borrar la horrorosa temporada pasada. Aún con un futuro incierto sobre su rol en el equipo, Echeverry tendrá que luchar por cada minuto en el campo.

La nueva generación

Estêvão

El foco también se ha puesto en Estêvão, el nuevo fichaje del Chelsea. "Messinho", el joven brasileño ha tenido un inicio de ensueño.

Apenas tres días después de su anuncio, debutó con un gol en un amistoso contra el Bayer Leverkusen, demostrando su capacidad para adaptarse rápidamente. Con solo 18 minutos en el campo, anotó su primer gol, lo que ha disparado las expectativas sobre lo que puede lograr.

Mastantuono

Finalmente, Franco Mastantuono, la joya del Real Madrid para esta nueva temporada 2025-2026. El club merengue tiene grandes expectativas en el jugador argentino, y tras cumplir la mayoría de edad está llamado a ser ‘titule indiscutible’. Con un gran futuro por delante, Mastantuono vivirá su primera temporada en Europa.