Así se ve el Spotify Camp Nou a menos de una semana de iniciar la temporada en España (+Video)

El emblemático estadio del FC Barcelona, el Spotify Camp Nou, se encuentra cada vez más cerca de volver a abrir sus puertas para recibir a los aficionados culés, justo a pocos días del inicio de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

En las últimas horas, un video publicado en las redes sociales ha mostrado el avance significativo en las obras de remodelación, dejando ver un recinto prácticamente listo para albergar partidos de alto nivel profesional.

Avances en la preparación del Spotify Camp Nou

Las imágenes revelan que el césped definitivo ya ha sido colocado en el campo, mientras que las líneas que delimitan el terreno de juego están perfectamente trazadas, cumpliendo con los estándares internacionales exigidos para partidos oficiales.

Además, los banquillos ya están instalados, y la grada de animación se encuentra prácticamente lista para que los seguidores puedan regresar a animar al equipo desde las primeras filas. Estos avances confirman el compromiso del FC Barcelona y del Ayuntamiento de Barcelona para hacer del Spotify Camp Nou un estadio habitable y seguro para los próximos encuentros.

Foto: Cortesía

La expectativa por el regreso a casa en LaLiga

Aunque aún no hay un anuncio oficial sobre la fecha exacta de reapertura, se especula que el Barça hará su esperado regreso al Spotify Camp Nou en la jornada 4 de LaLiga, enfrentándose al Valencia durante el fin de semana del 13 y 14 de septiembre. Esta noticia genera una gran ilusión en la afición, que ha esperado pacientemente para volver a vivir la pasión del fútbol en su casa histórica.

Sin embargo, existe una condición importante que podría modificar esta planificación. El Ayuntamiento ya ha aprobado la apertura del estadio por fases, lo que significa que el primer partido oficial de la UEFA Champions League podría no disputarse en el Camp Nou. En caso de que esto ocurra, todos los compromisos europeos del club durante la fase de grupos tendrían que jugarse fuera del estadio, manteniendo el retorno gradual a la normalidad.

Con la temporada 2025-2026 en puertas, el FC Barcelona y sus seguidores mantienen la esperanza de ver pronto al equipo jugar en su renovado Spotify Camp Nou, un estadio que promete convertirse en un verdadero bastión para el fútbol español y europeo.