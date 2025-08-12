Barcelona podría hacer un último movimiento por el defensa

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se ha visto obligado a reajustar sus planes en la última semana antes de su debut en LaLiga, tras la marcha del eje defensivo Íñigo Martínez. El defensa vasco rescindió su contrato con el gigante catalán antes de fichar por Arabia Saudí para unirse a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

Fue una derrota que afectó duramente a Flick, ya que Martínez ejercía una presencia casi desproporcionada en su defensa, estableciendo a menudo la línea para la tan cacareada trampa del fuera de juego. Sin embargo, con el jugador de 34 años, el FC Barcelona libera margen salarial, ya que buscan fichar a Marcus Rashford y Joan García, aunque el presidente Joan Laporta ha aumentado las dudas sobre su capacidad para hacerlo antes del inicio de LaLiga.

¿Refuerzo en la defensa?

Aunque no se prevé que busquen un sustituto para el ya consolidado Íñigo Martínez, Sport afirma que no está del todo descartado fichar a un defensa. Ante todo, los fichajes de García y Rashford, y los nuevos contratos de Gerard Martín, Marc Bernal y Wojciech Szczesny.

Dicen que el joven Roony Bardghji, procedente de Copenhague, probablemente será fichado por el Barça Atlético por el momento. Sport explica que el director deportivo, Deco, está explorando el mercado para ver si un jugador menor de 23 años podría fichar también por el Barça Atlético, con la posibilidad de jugar también con la selección absoluta. Posteriormente, el director deportivo ha confirmado que Deco hablará con Flick sobre una nueva incorporación.

Opciones del Barca en la defensa central

Dicen que lo más probable es que no ocurra nada, pero que al entrenador del FC Barcelona le gustaría una opción extra en defensa. Actualmente, Flick tiene a Ronald Araujo, Andreas Christensen, Pau Cubarsi y Eric García como opciones en el central, pero tanto García como Jules Koundé están programados para jugar mayormente como laterales derechos.

Araujo y Christensen han sido propensos a lesiones durante los últimos dos años, de ahí quizás la incorporación del lateral izquierdo Gerard Martín en la pretemporada. Sergi Domínguez, el central del Barça Atlético más solicitado la temporada pasada, ha sido vendido, mientras que Andrés Cuenca y Alexis Olmedo son los nombres más evidentes para dar un paso al frente.