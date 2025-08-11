Barcelona y Villarreal se van a Estados Unidos: Solo falta una autorización

Suscríbete a nuestros canales

Lo que era un secreto a voces en España ha terminado por dar un paso importante, justamente desde que se oficializó el deseo en LaLiga de llevar el duelo entre Villarreal-Barcelona a Miami, compromiso programado para el próximo 20 de diciembre.

Esta idea fue aceptada por la propia Federación Española comandada actualmente por Rafael Louzán. Desde la RFEF se apuntó lo siguiente: "En su reunión de 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de los clubes Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos".

En el paso a paso de la solicitud desde el máximo organismo del balompié español se recibió los recaudos necesarios y se procedió a su comprobación total, que daría por consiguiente la aprobación de la Junta Directiva.

¿Qué falta para que Barcelona y Villarreal jueguen en Estados Unidos?

Pese a este paso clave para que pueda concretarse este deseo de ambos clubes, aún existe un nivel un último requisito para su oficialización. Y es que, la Real Federación Española necesita como siguiente paso contar con el beneplácito de la UEFA.

De hecho, ya se habría iniciado los trámites para contar con la autorización del ente europeo, sobre un cotejo que se jugaría en el estadio 'Hard Rock Stadium' de Miami.

Entre otras cosas hay que recordar que el certamen ibérico inicia su recorrido este viernes 15 de agosto con el enfrentamiento entre Girona y Rayo Vallecano. Ese mismo día también jugarán Villarreal ante el Real Oviedo.

Barcelona, por su parte, tras jugar su último partido de pretemporada contra el Como 1907 y llevarse la victoria en el Joan Gamper (5-0), debuta en esta edición liguera el sábado 16 de agosto en condición de visitante ante el Mallorca en el campo de Son Moix.