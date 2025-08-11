"El Chiringuito de Jugones" vuelve hoy a Venezuela por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

El popular programa español conducido por Josep Pedrerol regresa hoy a Venezuela por Meridiano Televisión a las 9:30 p.m. “El Chiringuito de Jugones”.

El Chiringuito en Venezuela

Con su estilo inconfundible, el espacio promete nuevamente debates intensos, análisis profundos y toda la pasión que caracteriza a sus tertulianos. Esta nueva temporada llega cargada de la mejor información sobre LaLiga de España y la Champions League. También los movimientos más importantes del mercado de fichajes y el rendimiento de las grandes figuras del fútbol mundial.

En exclusiva por Meridiano

Meridiano Televisión, el canal líder en deportes en Venezuela, sigue siendo la única señal autorizada para transmitir El Chiringuito de Jugones en el país. Los televidentes podrán disfrutarlo de domingo a jueves, tanto en señal abierta como en alta definición por Inter Go, Simpleplus y NetUno Go.

El regreso de este fenómeno televisivo es una cita imperdible para quienes disfrutan no solo del juego, sino también de la intensidad y el espectáculo que lo rodea. Josep Pedrerol y su equipo están listos para encender las noches venezolanas con sus exclusivas, polémicas y análisis de primera.

No te lo pierdas: esta noche, a las 9:30p.m., vive el fútbol como nunca en El Chiringuito de Jugones. Solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.