Radamel Falcao estaría cerca de regresar al fútbol español (+Detalles)

Radamel Falcao García, conocido mundialmente como "El Tigre", podría estar cerca de un sorprendente regreso al fútbol español. De concretarse este movimiento, estaríamos ante una de las grandes noticias para los amantes del balompié.

A sus 39 años de edad, el veterano goleador colombiano fue ofrecido al Real Murcia, equipo que milita actualmente en la Primera Federación, la tercera categoría del balompié español.

La información fue revelada por medios deportivos en España, que aseguran que el ofrecimiento llegó este lunes a la directiva del club murciano, específicamente por medio de una persona muy cercana al entorno del jugador. La entidad que preside Felipe Moreno ya estaría considerando la propuesta, evaluando la viabilidad de sumar a Falcao como refuerzo de cara a la nueva temporada.

Falcao y su historial en el fútbol español

No sería la primera vez que Radamel Falcao pisa suelo español como jugador profesional. El delantero ya defendió los colores del Atlético de Madrid entre 2011 y 2013, donde pudo conquistar títulos como la Europa League, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey.

Años más tarde, en el periodo 2021-2023, el cafetero tuvo un breve pero emotivo paso por el Rayo Vallecano, donde también anotó goles importantes.

El regreso del "Tigre" al fútbol español, aunque en una categoría inferior, podría representar un impulso mediático y deportivo para el Real Murcia, una institución histórica que busca regresar a la élite del fútbol nacional.

¿Qué puede aportar Falcao al Real Murcia?

Pese a su edad, Radamel Falcao conserva su olfato goleador y liderazgo en el vestuario. Su experiencia en ligas de alto nivel como la española, francesa, inglesa y portuguesa, sumada a su extenso recorrido con la selección colombiana, lo convierten en un perfil atractivo para cualquier equipo que busque jerarquía y experiencia.