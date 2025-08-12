Así cierra la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga MX

Suscríbete a nuestros canales

La Liga MX celebró este fin de semana su cuarta jornada del Torneo Apertura con nueve emocionantes partidos que dejaron diversas sorpresas y empezaron a definir el panorama de cada uno de los equipos de cara a la Liguilla.

Dicha fecha de acción cerró este lunes con el cruce entre Monterrey y León de Guanajuato. La escuadra de Nuevo León no tuvo problemas y triunfó con goles de Jesús 'Tecatito' Corona, Ricardo Chávez y Sergio Canales.

Toluca también vio acción al jugar contra Bravos de Ciudad Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde la visita se impuso sin problemas con los tantos de Paulinho y Juan Pablo Domínguez.

Por otro lado, el Cruz Azul venció fuera de casa al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez de San Luis Potosí con goles en el segundo tiempo por parte de Carlos Rotondi y Ángel Sepúlveda de penal.

El Pachuca es líder absoluto con cuatro triunfos en cuatro partidos, seguido de Tigres, también con puntaje perfecto, pero con un partido menos. Los Gallos Blancos del Querétaro aún no suman en el Apertura.

Resultados - Jornada 4 Torneo Apertura