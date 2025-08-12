¿Dónde se podrá ver el primer amistoso de pretemporada del Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid sigue entrenando en la ciudad deportiva de Valdebebas con la finalidad de llegar al debut en la Liga Española de la mejor forma posible. Los de Xabi Alonso vienen de la temporada más larga y exigente de su historia, por lo que, necesitan preparar todos los detalles.

Y aún más, si se tiene en cuenta que las vacaciones que recibieron los jugadores fueron reducidas, dejándolos prácticamente, sin descanso para la pretemporada. Una situación, que tanto el club como el cuerpo técnico, tienen muy presente.

De hecho, ante el poco tiempo para alistar el debut contra Osasuna, el Real Madrid solo jugará un amistoso. Dicho compromiso será contra el WSG Tirol de la Bundesliga de Austria en el Tivoli Neu.

¿Cuándo y dónde ver el amistoso?

La fecha para este duelo será el martes 12 de agosto a la 1:00 PM (hora de Venezuela). Xabi Alonso ya lanzó la convocatoria, contando con todas sus figuras, a excepción de los lesionados (Jude Bellingham, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick).

Los encargados de transmitir el amistoso entre Real Madrid vs WSG Tirol en Latinoamérica será el canal oficial de la "Casa Blanca". Aunque, los aficionados también podrán disfrutar del juego vía online.

Cabe destacar, que el equipo blanco organizó un pequeño partido contra Leganés hace varios días a puertas cerradas, el cual terminó por cuatro goles a uno, a favor de los "merengues". En ese partido los goleadores fueron Brahim Díaz, Éder Militao, Dean Huijsen y Thiago Pitarch (canterano).