Federico Valverde da malas noticias al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid jugará mañana su único partido de pretemporada contra el WSG Tirol en Austria. Se espera que Xabi Alonso alinee a los jugadores del primer equipo, pero no contará con el capitán.

Los Blancos ya han perdido a Eduardo Camavinga, quien sufrió una lesión de tobillo que lo mantendrá de baja unos diez días. También perdieron por lesión a otro centrocampista, Federico Valverde, quien participó en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Arancha Rodríguez, de Tiempo de Juego COPE, informa que Fede Valverde se perderá el amistoso de mañana del WSG Tirol. Sufre una sobrecarga muscular y no correrá riesgo en el amistoso en Austria.

A pesar de perderse el amistoso, existe la preocupación de que Valverde se pierda el primer partido de Liga del Real Madrid la próxima semana contra Osasuna. Melchor Ruiz, de COPE, informa que Valverde se muestra optimista y espera estar recuperado para el partido contra Osasuna el 19 de agosto.

Valverde estuvo entrenando antes del partido contra el WSG Tirol y ayer fue visto en imágenes con el resto del equipo.

Convocados del Real Madrid contra el WSG Tirol

El Real Madrid anunció su convocatoria de 24 jugadores para el amistoso contra el WSG Tirol de mañana. La plantilla incluye estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y otros.

Entre los nombres, Trent Alexander-Arnold regresa tras perderse la semifinal del Mundial de Clubes contra el PSG hace un mes. David Alaba regresa tras estar de baja desde abril, junto con Eder Militao, quien recibió grandes elogios en el amistoso a puerta cerrada del Real Madrid contra el Leganés.

Dani Carvajal también ha vuelto a estar en plena forma después de perderse la mayor parte de la temporada pasada debido a una lesión del ligamento cruzado anterior.

En cuanto a las pocas bajas, Jude Bellingham estará tres meses de baja por una cirugía de hombro. Endrick no jugará el amistoso contra el WSG Tirol, pero se espera que regrese pronto. Ferland Mendy también es baja y no ha sido añadido a la lista de convocados.