Real Madrid pierde a uno de sus pilares de cara al inicio de la temporada. ¡Malas noticias! (+Video)

El Real Madrid no tendrá un inicio de temporada sencillo. A tan solo una semana del debut en LaLiga 2025-2026, el club merengue ha confirmado una mala noticia para sus aficionados: Eduardo Camavinga, una de las piezas clave del mediocampo blanco, ha sufrido una lesión que lo dejará fuera de las canchas por tiempo indefinido.

Según el comunicado oficial emitido por el equipo, el centrocampista francés presenta un esguince en el tobillo derecho y se encuentra "pendiente de evolución". El parte médico publicado en el sitio web del club reza lo siguiente: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución".

Foto: AP

Xabi Alonso deberá ajustar su once inicial para el debut liguero

El técnico Xabi Alonso, quien afronta su primera temporada al mando del conjunto blanco, ya se enfrenta a su primer reto: reestructurar el centro del campo sin uno de sus jugadores más versátiles. Camavinga ha sido fundamental tanto en labores defensivas como ofensivas, y su ausencia obligará al entrenador a buscar alternativas para el partido inaugural de la temporada.

Aunque el club cuenta con una plantilla profunda, la baja del internacional francés podría abrir la puerta a nombres que ahora tendrán una oportunidad de destacar desde el primer minuto.

Foto: Fox Deportes

Preocupación en el entorno merengue

La noticia ha generado inquietud tanto entre los fanáticos como dentro del cuerpo técnico, pues Camavinga no solo aporta equilibrio y dinamismo al mediocampo, sino también una intensidad física difícil de igualar. La incertidumbre sobre su tiempo de recuperación aumenta la tensión de cara a un calendario que se presenta cargado tanto a nivel nacional como europeo.

El Real Madrid espera poder contar con el joven jugador lo antes posible, aunque todo dependerá de su evolución en los próximos días. Mientras tanto, el club se prepara para afrontar el arranque de LaLiga sin una de sus principales figuras.