El Betis mantiene en el radar a este jugador del Real Madrid

Con el inicio de una nueva temporada en la LaLiga los equipos buscan reforzar su plantilla. Son muchos los acuerdos que se concretan, y otros solo quedan en rumores, sin embargo la historia de Ceballos y el Betis parece nunca tener fin.

Desde que Dani Ceballo partió del equipo andaluz para sumarse a las filas del Real Madrid, casi todos los veranos se le ha relacionado al centrocampista con su retorno al club hispalense.

Los rumores sobre el regreso de Ceballo a Sevilla han cobrado fuerza. El nombre del centrocampista apareció justo cuando abrió el mercado de fichaje, luego el Mundial de Clubes, sin embargo no se ha conocido detalles oficiales. Pero, el jugador de 29 años sigue concentrado en su preparación desde Valdebebas.

La lesión de Isco abre una puerta

Los rumores se han intensificado luego de la lesión de Isco. El jugador de 33 años estará varios meses de baja tras sufrir una fractura sin desplazamiento en su peroné izquierdo el pasado sábado ante el Málaga. Ante esto, la directiva verdiblanco mantiene en el radar a Ceballos.

Posición del Real Madrid

El club blanco estaría a disposición de un traspaso, mientras que todo señala que Ceballos etaria feliz de regresar al Betis, donde tendrá más minutos de juego. Mientras que al club de Sevilla, le caería como anillo al dedo, solo habría un impedimento, los 15-20 millones que pide el Real Madrid por Ceballos, no entra en el presupuesto del Betis.