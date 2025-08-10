Toni Kroos habla del no fichaje de Florian Wirtz por el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jugadores relacionados con el Real Madrid durante este mercado de verano fue Florian Wirtz. A pesar de que el míster de Tolosa habría solicitado su incorporación, los mandamases blancos señalaron que era una operación desajustada respecto de la hoja de ruta pensada para el equipo este verano.

Por eso finalmente ha sido el Liverpool quien se ha hecho con los servicios del antiguo '10' del Bayer Leverkusen. Este movimiento ha impactado a toda la élite futbolística europea, especialmente por el tránsfer abonado desde la zona noble de Anfield Road para contar con el mediapunta germano. Uno de sus compatriotas, si bien es cierto que ya retirado, ha querido valorar la oportunidad perdida del Real Madrid de hacerse con los servicios del ahora futbolista red.

Aunque dejó atrás el fútbol profesional en el verano de 2024, Toni Kroos sigue bastante involucrado en la actualidad de la élite europea. Sobre todo, ahora que Florian Wirtz le ha sucedido como mejor jugador alemán de la temporada, un logro que el antiguo '8' merengue ostentó durante la campaña 23/24.

"Debo decir que no podría haber imaginado un sucesor mejor que tú", ha señalado el excentrocampista madridista al conocer la noticia. Toni Kroos entiende que Florian Wirtz es "un jugador especial en muchos sentidos", cualidad que ha demostrado sobradamente durante la pasada campaña... y que ha llevado a varios clubes, entre ellos el Real Madrid, a competir por su contratación durante algunas semanas.

Primera multa de Xabi Alonso en el Madrid

Una de las cosas que Xabi quiere que haya en su vestuario es disciplina. Por eso, para él es fundamental que todos los jugadores del Real Madrid sean estrictos con las horas estipuladas, y ahora mismo todos deben llegar a las 9:30 a la Ciudad Deportiva.

Dani Ceballos llegó 8 minutos tarde de la hora pactada por Xabi Alonso (09:30 h). La situación del mediocentro sevillano es compleja en el Real Madrid, porque tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y el Betis está interesado en ficharle, pero no a cualquier precio.