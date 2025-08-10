Chelsea gana amistoso ante el AC Milan pero sufre dura baja

Suscríbete a nuestros canales

El Chelsea ha recibido otro duro golpe por lesión después de que Trevoh Chalobah se viera obligado a retirarse por lesión contra el AC Milan en un amistoso este domingo.

A principios de esta semana, el defensa de los Blues Levi Colwill sufrió una grave lesión de rodilla en el primer día de entrenamiento de pretemporada y posteriormente se sometió a una cirugía.

Ahora habrá que decidir si adquirir un reemplazo en el mercado de transferencias o mostrar confianza en las opciones actuales en el plantel del estratega italiano, Enzo Maresca.

De cara al primer partido de la Premier League de la próxima semana contra el Crystal Palace, que hoy venció al Liverpool en penales y se consagró campeón de la Community Shield desde el punto penal, Chalobah parecía ser un titular seguro junto a Tosin Adarabioyo.

Fueron emparejados para el partido contra el AC Milán en Stamford Bridge el domingo por la tarde, pero si jugarán contra los Eagles ahora es una duda muy grave.

Chalobah sufre una lesión ante el AC Milan

En el inicio de la segunda mitad, Chalobah entró en una falta cerca de la línea de banda y cometió falta sobre el jugador del AC Milan.

Sin embargo, en el proceso se torció el tobillo izquierdo y sufrió visibles molestias mientras recibía tratamiento al margen. A medida que pasaban los minutos, Chalobah caminaba cojeando por el campo y parecía sentir menos dolor cuando llegó al banco de suplentes.

Sin embargo el estratega del Chelsea, Enzo Maresca, tomó la decisión de retirar al graduado de la academia y reemplazarlo por Josh Acheampong.

Dado que Wesley Fofana no ha disputado ninguna acción de pretemporada, es probable que Acheampong, de 19 años, sea elegido para ocupar el lugar de Chalobah si no es declarado apto para el partido contra Palace el 17 de agosto.