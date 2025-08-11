Real Madrid pierde a una de sus estrellas para el segundo amistoso de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid enfrentará su segundo juego de pretemporada (seguramente el último) antes del inicio de LaLiga 2025-26. Un duelo que marcado por la ausencia de uno de los pilares de Xabi Alonso: un capitán que representa liderazgo y jerarquía en el proyecto deportivo blanco.

Federico Valverde es la baja inesperada del Madrid para el amistoso ante el Tirol FC. La situación activa las alarmas del club a poco de dar inicio a la Jornada 1 de LaLiga contra el Osasuna. Fecha que además, da inicio al proyecto de Xabi Alonso en una etapa emocionante del club.

El futbolista uruguayo presentó una distensión en la pierna derecha. Esto le impide jugar contra el Tirol FC, pero se confía que llegará en plenitud para la Jornada 1. Sin embargo, las alarmas están activas en una zona sensible tras la baja de Jude Bellingham.

Convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Tirol FC

Pese a la Baja de Federico Valverde el Real Madrid cuenta con un equipo competitivo para sacar un buen resultado. El duelo se llevará a cabo en Innsbruck contra el Tirol FC, un equipo de la Bundesliga de Austria, actualmente es el puntero de su clasificación.

Convocatoria del Real Madrid frente al Tirol FC

Portero: Courtois, Lunin, Fran González

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rudiger, Huijsen, Aguado

Mediocampo: Tchouameni, Guller, Ceballos, Thiago, Roberto Martín

Delanteros: Vinicius Jr, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Yáñez

¿La baja de Federico Valverde obliga al Real Madrid a fichar?

Si Federico Valverde no empieza la temporada 2025-26, será un verdadero problema para Xabi Alonso. El Real Madrid tiene pocos recursos en la mitad de la cancha con la baja confirmada de Jude Bellingham (3 meses). Esto afecta la planificación deportiva para el primer trimestre.

Sí debe fichar el Madrid, aunque lo de Valverde no sea grave. Alonso solo cuenta con: Arda Guller, Aurelien Tchouameni y Dani Ceballos del primer equipo. Eduardo Camavinga, Bellingham y Valverde están lesionados; bajas sensibles para elaborar fútbol, en un año que van por todo.