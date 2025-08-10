La misión de Xabi Alonso: cuidar a Valverde después de un récord de minutos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este verano, uno de los objetivos prioritarios de Xabi Alonso al frente del Real Madrid es aliviar la carga de minutos de Federico Valverde. El uruguayo ha sido el jugador más utilizado por el club en las dos últimas temporadas, desempeñando múltiples roles —del mediocentro al extremo o incluso el lateral— cubriendo bajas, lo que ha elevado su desgaste físico a niveles preocupantes.

Desde la campaña 2023-24, la participación de Valverde ha sido asombrosa: de los 123 partidos posibles, jugó en 119, lo que se traduce en un total de 9 808 minutos. En la temporada 2024-25 fue además el futbolista con más minutos disputados en el mundo, acumulando 6 676 minutos entre club y selección, superando al segundo, Jhon Arias de Fluminense, por más de 350 minutos. Ese nivel de compromiso, si bien refleja su polivalencia y fiabilidad, también plantea serios riesgos físicos.

Xabi Alonso apuesta por la gestión inteligente de los recursos

Consciente del agotamiento acumulado, Xabi Alonso ha planteado una estrategia clara: introducir rotaciones para prevenir lesiones graves y mantener fresco al jugador del equipo titular. Aunque reconoce públicamente la capacidad atlética, versatilidad y entrega de Valverde, el entrenador deja claro que “no puede permitirse arriesgarle”.

Este enfoque táctico implica una reflexión más amplia sobre la planificación física del equipo. La pretemporada, reducida drásticamente a apenas 15 días, recuerda a los tiempos post-COVID y dificulta el acoplamiento táctico necesario; sin embargo, Alonso y su cuerpo técnico han priorizado la gestión de los descansos y una preparación consciente para evitar recaídas.

La temporada que se avecina exigirá un equilibrio delicado: Valverde es pieza clave, pero su uso debe cuidarse. La apuesta de Xabi pasa por preservar su energía y salud, optimizando su impacto sin sobreexponerlo. Esta estrategia no solo protege a una pieza fundamental del proyecto, sino también la estabilidad deportiva del conjunto merengue en una campaña repleta de compromisos.