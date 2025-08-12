El Barcelona baraja dos opciones para inscribir a estas figuras

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona está en una carrera contra el tiempo para inscribir a varios jugadores clave antes del inicio de LaLiga el próximo sábado contra el Mallorca. Actualmente, solo Iñaki Peña está inscrito en la competición, en la parte de los guardametas.

El club azulgrana confía en una solución financiera que les permitiría inscribir a Joan García, una de las grandes prioridades. La directiva del Barça ha presentado a la comisión de la Liga EA Sports una tesis que argumenta que la lesión de larga duración de Marc André Ter Stegen les permitiría utilizar una parte de su salario para inscribir a nuevos futbolistas.

¡Laporta tiene un plan B!

Mientras esperan la aprobación de esta medida, el Barcelona tiene un plan B: el aval. Si la primera opción no prospera, la directiva comandada por Joan Laporta está considerando la posibilidad de que algún miembro de la junta avale económicamente las inscripciones.

Esta sería una solución para los últimos días del mercado de fichajes y permitiría inscribir a jugadores como Joan García, Wojciech Szczęsny, Marcus Rashford, Gerard Martín y Roony Bardghji.

El club está a la espera de la decisión de la comisión médica sobre Ter Stegen, una respuesta que podría ser decisiva para el arranque de la temporada. Sin embargo, los aficionados empiezan a preocuparse, teniendo en cuenta que la situación económica del club empeora con el pasar de los meses.

El mercado pasado, el problema surgió por la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, quienes estuvieron hasta los últimos días con la incertidumbre de si podrían jugar o debían buscar un nuevo destino.