Presidente del Villarreal optimista con el Villarreal vs Barcelona en Miami

El Villarreal y el FC Barcelona han aceptado que su partido de LaLiga, programado para el 20 de diciembre de 2025, se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami, EE. UU., según un informe de Marca. Esta sería la primera vez que un importante encuentro de una liga europea se celebre en territorio estadounidense.

Ambos clubes ya están preparando sus calendarios para este histórico encuentro internacional. La Federación Española de Fútbol (RFEF) debatirá y posiblemente aprobará oficialmente la propuesta el 11 de agosto, tras lo cual se solicitarán las autorizaciones de la UEFA y la FIFA.

Todos salen ganando

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, se ha mostrado optimista ante el histórico partido de la jornada 17 de LaLiga contra el FC Barcelona, que se jugará en Miami el sábado 20 de diciembre de 2025.

"¿El partido contra el Barça en Miami? Es una gran posibilidad. Imagino que será el sábado 20 de diciembre en Estados Unidos si se cumplen todos los trámites", declaró Roig a la prensa, reflejando la creciente confianza en esta decisión pionera para el fútbol español. aseguró que todos los abonados podrán contar con viaje y entrada gratuita al partido o se les devolverá el 20% del pase

Tanto el Villarreal como el FC Barcelona han dado luz verde a trasladar el encuentro del Estadio de la Cerámica del Villarreal a la casa del Inter de Miami y Lionel Messi, una decisión que la Federación Española de Fútbol (RFEF) ratificará en su Junta Directiva.

Esto coincide con la visión que siempre ha mantenido el presidente de LaLiga, Javier Tebas, de expandir la presencia de la liga en el lucrativo mercado estadounidense. MARCA informa: "Es más que posible; está sucediendo", mientras ambos clubes organizan la logística para El viaje transatlántico.

El proceso requiere la aprobación de la UEFA antes del 30 de noviembre de 2025, según el Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA, seguida de la aprobación de la CONCACAF y la Federación Estadounidense de Fútbol. La FIFA será notificada, pero no autorizada directamente.

La RFEF también está abordando posibles conflictos de programación para garantizar la equidad competitiva en LaLiga, aunque persisten las preocupaciones.