Anthony Joshua, estable tras un trágico accidente en Nigeria que dejó dos fallecidos

El ex campeón mundial de peso pesado, Anthony Joshua, se encuentra en condición "estable" en un hospital de Nigeria tras verse involucrado en un fatal accidente automovilístico este lunes 29 de diciembre. El siniestro, ocurrido apenas diez días después de su mediática victoria sobre Jake Paul en Miami, lamentablemente cobró la vida de dos de sus colaboradores cercanos.

A través de un comunicado conjunto, los gobiernos de los estados de Lagos y Ogun informaron que, tras exhaustivas evaluaciones clínicas, los médicos confirmaron que Joshua se encuentra fuera de peligro. "Los pacientes hospitalizados están estables y no requieren ninguna intervención médica de emergencia en este momento", indicaron las autoridades, tratando de calmar la preocupación global que surgió tras difundirse fotos en redes sociales donde se veía al púgil siendo rescatado de un vehículo destrozado.

Detalles del siniestro en la autopista

El accidente se produjo alrededor de las 11:00 a. m. (hora local) en la autopista Lagos-Ibadan, una de las vías más transitadas del país. Según Olusegun Ogungbemide, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial, las investigaciones preliminares indican que la camioneta Lexus en la que viajaba el boxeador circulaba por encima del límite de velocidad permitido. Durante una maniobra de adelantamiento, el conductor perdió el control e impactó violentamente contra un camión que se encontraba estacionado al costado de la carretera.

La Policía Estatal de Ogun precisó que Joshua ocupaba la parte trasera del vehículo al momento de la colisión. Mientras que el deportista sufrió heridas leves, el gobierno estatal confirmó el fallecimiento de dos ciudadanos extranjeros en el lugar de los hechos, identificados posteriormente como miembros de su equipo de trabajo. El comisionado de información de Lagos, Gbenga Omotoso, aseguró que el despliegue de ambulancias fue inmediato para asistir a los sobrevivientes.

De la gloria en Miami a la tragedia en Nigeria

Este trágico suceso interrumpe lo que debía ser un periodo de descanso para Joshua. El pasado 19 de diciembre, el británico recuperó su protagonismo en el ring al noquear a Jake Paul en el sexto asalto en un combate histórico transmitido por Netflix. Tras la pelea, Joshua decidió viajar a Nigeria, la tierra de sus antepasados, para pasar las fiestas y reconectar con sus raíces en el estado de Ogun, donde incluso asistió a un internado durante su adolescencia.

La noticia ha generado una ola de reacciones internacionales. El propio Jake Paul expresó su pesar en redes sociales: "La vida es mucho más importante que el boxeo. Rezo por las vidas perdidas y por AJ", escribió. Por su parte, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, se comunicó personalmente con el hospital. "Hablé con AJ para expresarle mis condolencias por el fallecimiento de sus colaboradores. Me aseguró que está recibiendo la mejor atención posible", declaró el mandatario en la plataforma X.

Actualmente, Anthony Joshua permanece bajo observación en un hospital cuya ubicación no ha sido revelada por motivos de seguridad. Su promotor, Eddie Hearn, pidió prudencia mientras esperan un informe médico definitivo, aunque se mostró optimista tras ver las primeras imágenes del boxeador. Este incidente deja en pausa las conversaciones para su esperada pelea contra Tyson Fury, proyectada para el año 2026.