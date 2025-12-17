El rey libra por libra se marcha: Crawford anuncia su adiós al boxeo

Suscríbete a nuestros canales

El campeón mundial en cinco divisiones, Terence Crawford, anunció este martes a través de sus redes sociales su retiro del boxeo. "Me retiro como un grande, sin nada más que demostrar", declaró el pugilista.

El anuncio se produce solo tres meses después de que Crawford se convirtiera en el único boxeador en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres categorías de peso distintas.

Logró esta hazaña histórica al derrotar a Saúl "Canelo" Álvarez por decisión unánime por el campeonato indiscutido de peso supermediano (168 libras) el pasado septiembre.

Trayectoria de Crawford

Crawford, de 38 años, se retira del deporte con un impresionante récord invicto de 42 victorias y 0 derrotas, con 31 de esos triunfos llegando por nocaut. Su legado incluye haber sido campeón indiscutido en las siguientes divisiones:

Peso Superligero (140 lb): Lo consiguió al detener a Julius Indongo en 2017.

Peso Wélter (147 lb): Lo logró al vencer por nocaut técnico a Errol Spence Jr. en julio de 2023.

Peso Supermediano (168 lb): Lo consolidó tras vencer a Canelo Álvarez en septiembre de 2025.

Retirada en sus propios términos

A través de su canal de YouTube, Crawford enfatizó que su decisión marca el fin de una era en el deporte:

"Me retiro de la competición, no porque haya terminado de pelear, sino porque he ganado otro tipo de batalla. La de retirarme en mis propios términos", afirmó Crawford. "Esto no es un adiós, es el final de una pelea y el comienzo de otra."

El boxeador de Omaha, Nebraska, reflexionó sobre su carrera: "Le di a este deporte cada aliento que tenía. Cada cicatriz, cada triunfo, cada gramo de mi corazón. He hecho las paces con lo que viene. Y ahora, es el momento. Gracias".

Crawford ostentó 18 importantes campeonatos mundiales en cinco categorías de peso diferentes. Encabezó la lista de los 100 mejores boxeadores de ESPN de 2025 y se retira como el indiscutible boxeador número 1 libra por libra del deporte.

"Pasé toda mi vida persiguiendo algo", aseguró Crawford. "No cinturones ni dinero ni titulares. Si no esa sensación, la que se obtiene cuando el mundo duda de ti y sigues adelante y sigues demostrando que todos están equivocados".

Crawford hizo su debut profesional en 2008 después de no clasificar para el equipo olímpico estadounidense, un inicio modesto que precedió una de las carreras más dominantes de la historia reciente del boxeo.