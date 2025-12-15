La AMB reelige a Gilberto Jesús Mendoza presidente

Suscríbete a nuestros canales

Gilberto Jesús Mendoza fue reelegido por aclamación para un nuevo mandato de cinco años como presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), durante la 104ª Convención Anual de la organización celebrada en Orlando.

El año 2025 marca una década del liderato de Gilberto Jesús Mendoza, quien fue electo como presidente de la World Boxing Association (WBA) en 2015 y desde entonces ha estado trabajando arduamente por lograr cambios positivos para el organismo pionero.

El boxeo ha estado en constante movimiento y viviendo tiempos de cambio en estos últimos años, lo que ha sido un reto para el organismo y para Mendoza, quien ha llevado a la WBA en dirección de adaptarse y mantener la relevancia y prestigio, pero con nuevas ideas y proyectos que siguen avanzando.

Los 10 años de Mendoza han estado enfocados en hacer crecer el boxeo desde el ámbito global, buscando expansión a través de las regiones y dar cada vez más oportunidades a peleadores desde sitios recónditos cuyo talento es notable, pero que necesitan ese tipo de oportunidades.

Proyectos que van enfocados en mejorar el presente del boxeo, pero también preparar el futuro y dar las mejores condiciones a los peleadores. Mendoza ha cumplido 10 años trabajando por los peleadores y ahora inicia una nueva etapa siempre con el mismo objetivo en tiempos de retos.

Regiones: el boxeo es global

El boxeo se practica en todos los países del mundo y el talento es notable hasta en los lugares más recónditos. Mendoza ha buscado oportunidades para que peleadores de todo el mundo puedan tener oportunidades y el trabajo de las regiones ha sido clave para mantener actividad y que el talento de estos peleadores pueda llevar a lo más alto y hacer del boxeo un deporte de más nivel en todo el mundo.

WBA Future

El WBA Future Champions ha sido una de las banderas en la gestión de Mendoza, quien se ha enfocado en trabajar en pro de los talentos jóvenes alrededor del mundo y brindarles oportunidades a través de campamentos de entrenamiento, veladas y eventos que les permitan crecer y ser los campeones del mañana.

WBA Academy

La creación de deportistas integrales ha sido otro de los objetivos de la presidencia de Mendoza. A través de la WBA Academy se ha trabajado en formar a los boxeadores desde el punto de vista técnico, nutricional y académico para hacerlos más completos y mejores. Convencidos con distintas casas de estudios han permitido a diversos boxeadores estudiar y formarse más allá del ring. La academia también trabaja con especialistas para impulsar estudios médicos, teóricos e históricos.

Reintegrar leyendas al boxeo

La vida después del deporte es uno de los puntos más difíciles para cualquier peleador. Por eso, estos 10 años Mendoza se ha enfocado activamente en integrarlos en distintos roles dentro del boxeo. Casos como el de Jorge Linares, Kina Malpartida, Acelino Freitas, Juan Díaz, entre otros, destacan en distintos roles gerenciales y oficiales dentro de la WBA. Todos han seguido cumpliendo roles y ganando oportunidades grandes al deporte.