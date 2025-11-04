Por esta razón cancelan combate entre Jake Paul y Gervonta Davis

Suscríbete a nuestros canales

El esperado enfrentamiento entre Jake Paul y Gervonta Davis no verá la luz. Most Valuable Promotions (MVP) anunció oficialmente la cancelación del combate que estaba previsto para el 14 de noviembre en Miami y que sería transmitido por Netflix.

La noticia llega apenas días después de que Davis fuera demandado por su expareja, Courtney Rossel, quien lo acusa de agresión, detención ilegal y otros cargos graves. El escándalo ha empañado por completo el evento, que prometía ser uno de los más mediáticos del año.

Las acusaciones que tumbaron la pelea



Según la denuncia, Davis habría atacado a Rossel en su lugar de trabajo el 27 de octubre, tras una serie de amenazas y episodios previos de violencia. La mujer sostiene que sufrió múltiples agresiones físicas y que padece secuelas emocionales por los hechos. Este nuevo caso reaviva el historial del boxeador con la justicia, que ya incluye detenciones por violencia doméstica y un caso de atropello y fuga por el que cumplió 44 días de cárcel. Ante esta situación, MVP explicó que, tras una revisión interna, decidió cancelar el evento “para manejar el asunto de manera responsable”.

Jake Paul, cofundador de la promotora y principal protagonista del cartel, lamentó lo sucedido en sus redes sociales, calificando la experiencia de “una auténtica pesadilla”. También pidió disculpas a los peleadores del evento preliminar y a su equipo, reconociendo el esfuerzo invertido en la preparación. Aunque el combate quedó oficialmente descartado, MVP confirmó que los planes para que Paul encabece un nuevo evento exclusivo de Netflix en 2025 siguen en pie.