Jake Paul y Gervonta Davis tuvieron el primer careo previo a su pelea

Durante el pasado lunes, se efectuó el primer cara a cara entre los boxeadores estadounidenses Jake Paul y Gervonta Davis. Dicha pelea se efectuará el 14 de noviembre, luego de un gran periodo de incertidumbre.

Esta duelo, por la diferencia de peso entre ambos pugilistas, no podrá contar como un combate profesional y la Comisión Atlética de Georgia rechazó esta solicitud formalmente, puesto que allí se efectuaría este evento.

Finalmente, por lo inviable que lucía la oficialización de esta cartelera, la pelea fue trasladada al Kaseya Center de Miami, Florida (casa de Miami Heat en la NBA), como una exhibición boxística.

No en vano, Jake Paul compite en peso crucero (200 libras) y Davis en peso ligero (135 libras), además del contraste de 19 centímetros en estatura que favorece al también creador de contenido norteamericano.

¿Cómo fue el careo?

Con la retadora y burlesca actitud que lo caracteriza, Paul quiso provocar a su rival con una serie de gestos, pero no tuvo éxito.

Primero se agachó para mirarlo a la cara y ponerse a su altura, estiró sus brazos e incluso se puso en guardia, pero Davis mantuvo sus manos en los bolsillos todo el tiempo.

De hecho, al ver que no hacían ningun gesto, procedieron a chequearse la musculatura. Cabe destacar que, Paul deberá bajar un mínimo de 5 libras para que se efectúe el combate y Davis tiene un margen de 60 libras que podría aumentar de su peso actual.