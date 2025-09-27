Gervonta Davis y Jake Paul oficializan apuesta antes de subir al ring en noviembre (+Detalles) 

Suscríbete a nuestros canales

El venidero 14 de noviembre, Jake Paul y Gervonta Davis subirán al ring para una pelea de exhibición pactada a 10 asaltos en un peso de 195 libras o semipesado. La misma se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami y que será transmitida por la plataforma de streaming Netflix.

Ambos pugilistas usarán guantes de 12 onzas, y habrá tres jueces aprobados por la comisión estatal para puntuar la pelea.

En una pelea sancionada, Davis normalmente usaría guantes de ocho onzas, mientras que Paul usaría guantes de 10 onzas.

La apuesta

Durante su conferencia de prensa en Miami, surgió una apuesta de forma espontánea.

En medio del evento, el popular streamer de KICK, Adin Ross, intentó retar a Davis a una apuesta de 250,000 dólares, pero el boxeador de Baltimore no se conformó, elevó la misma a dos millones de dólares.

“Jake, van a ganar 50 millones de dólares en Netflix por esto, no puedo hacerlo. Tú divides la apuesta conmigo: 250, 250”, dijo Ross, buscando el apoyo de Paul.

Davis respondió con una contraoferta de 500,000 dólares, que Ross rechazó. Paul, lejos de reducir la cifra, decidió llevarla al siguiente nivel, proponiendo un millón de dólares. Davis no dudó y lo duplicó de inmediato.

“¿Dos millones? ¡Hagámoslo!”, respondió Paul sin dudar, sellando el trato con un apretón de manos. A pesar de la reacción del público, Davis mantuvo su calma y restó importancia al riesgo con una simple frase llena de confianza: “Pan comido, hermano”.

Davis y Paul

Davis, de 30 años, que mide 1,66 m, peleó por última vez en las 135 libras y ha pesado hasta 140 libras en su carrera. Paul, de 28 años, mide 1,85 m y ha competido mayormente en el límite de peso crucero de 200 libras, pero también ha peleado en peso pesado y ha pesado hasta 103 kg. También ha estado tan ligero como 83,3 kg en su carrera.

Davis (30-0-1, 28 nocauts), un zurdo pegador de Baltimore, Maryland, aún ostenta el título mundial ligero de la AMB.

Paul (12-1, 7 nocauts), de Westlake, Ohio, viene de una victoria por decisión unánime sobre el ya muy desgastado excampeón mundial de peso medio Julio César Chávez Jr. el 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California.

¿Es legal la apuesta?

La apuesta entre Paul y Davis ha generado una gran pregunta: ¿es esto legal? La realidad es que las normas sobre apuestas en los deportes de combate son complejas. Lo que está completamente prohibido y se considera un delito grave es que un boxeador apueste en contra de sí mismo, ya que se trataría de un amaño de peleas.

Sin embargo, apostar por uno mismo está dentro de un vacío legal y tiene restricciones de acuerdo al combate en específico y las reglas acordadas, por lo que Paul y Davis no deberían tener problemas con esto, más allá de si es ético o no para el resto.