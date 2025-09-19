Mike Tyson revela cuán lucrativo ha sido su regreso al boxeo (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Tras casi dos décadas sin subir al ring, tras su polémico retiro, Mike Tyson volvió a la acción en el 2024 para enfrentarse al joven púgil y personalidad de internet, Jake Paul.

De hecho, este regreso de Tyson al cuadrilátero le permitió protagonizar la pelea con mayor audiencia digital en la historia, puesto que más de 100 millones de personas se conectaron a la transmisión de ese evento a través de Netflix.

Incluso, el reciente combate histórico entre Saúl 'Canelo' Álvarez y el ahora campeón indiscutido supermediano, Terence Crawford, apenas superó los 40 millones de espectadores en esta misma plataforma.

¿Qué motivó el regreso de Tyson?

Cabe destacar que, antes de participar en esta cartelera boxística, el retorno de Mike era completamente inesperado. Sin embargo, un factor importante jugó su papel para que se diera y así lo confesó el icónico pugilista de 59 años.

''Ganar dinero en mis cincuenta años fue más fácil que en mis veinte", confesó Tyson en una entrevista para la emisora estadounidense 104.3 WQAM, el pasado 12 de septiembre, cuando habló sobre su próximo combate contra Floyd Mayweather Jr.

De hecho, cuando el anuncio se hizo oficial, el propio ex-boxeador afirmó: ''Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo imaginamos que sucedería. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible''.

Cabe destacar que, esta pelea se realizará a principios de 2026, de acuerdo con los organizadores CSI Sports/Fight Sports.