Confirmado: Tyson y Mayweather se enfrentarán en un combate histórico (+Detalles)

Dos de las leyendas vivientes del boxeo, Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr., han confirmado que están de acuerdo en disputar una pelea de exhibición en la primavera de 2026.

El anuncio fue realizado esta semana por CSI Sports / Fight Sports, aunque aún quedan muchos detalles por definir. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer aspectos esenciales como la fecha exacta, la ciudad sede, el formato del combate, la transmisión y otros elementos destacados de esta velada que ya está siendo catalogada como histórica.

Una sorpresa que sacude el mundo del boxeo

La noticia ha provocado una ola de sorpresa e incredulidad entre los aficionados. Mike Tyson, de 59 años, reconoció que jamás pensó que algo así pudiera concretarse. “Cuando CSI me propuso pelear con Floyd, pensé: ‘No puede ser’, pero Floyd dijo que sí... Esto es algo que ni yo ni el mundo pensaríamos que podría suceder. Pero está firmado y va a suceder”, declaró el excampeón de los pesos pesados.

Por su parte, Floyd Mayweather, con un impecable récord profesional de 50-0, destacó que este será un evento legendario. Según sus palabras, se trata de un espectáculo hecho para los fanáticos, una oportunidad única de ver a dos nombres inmortales del pugilismo frente a frente, aunque en un formato de exhibición. “Esto será algo grande y legendario... Este combate de exhibición les dará a los fans lo que quieren”, señaló “Money”.

Lo que aún no se ha definido es la fecha exacta, la sede, la división de peso y el número de asaltos que tendrá el combate. Tampoco se conocen los detalles de la cartelera complementaria ni las plataformas oficiales que lo transmitirán, aunque se espera que sea un evento de alcance global.

En cuanto a los antecedentes recientes, Mike Tyson regresó a los cuadriláteros en 2024 para un duelo de exhibición frente al youtuber convertido en boxeador Jake Paul, quien logró imponerse en aquella ocasión. Mayweather, por su parte, lleva varios años alejado del boxeo profesional, pero ha protagonizado múltiples exhibiciones en diferentes partes del mundo, siendo la más reciente en 2024.