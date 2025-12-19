El "Ciclón" González desata la tormenta en Turfway Park: Acaricia el triunfo 80 de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Santiago González sumó un nuevo triunfo a su campaña en la cartelera de diez competencias pautadas para la tarde-noche de ayer jueves en el hipódromo de Turfway Park, ubicado en Florence, Kentucky. El criollo cumplió con dos compromisos en la jornada.

Victoria en el Primer Compromiso: Carrera Venezolano Hipódromo

La victoria de González se produjo en la primera carrera de la tarde, en yunta con el entrenador Michel Douaihy. La prueba fue un claiming de $12.500 para ejemplares de tres años y mayores, sobre un recorrido de 1.700 metros.

González guio al ejemplar castaño de cinco años Shankar (02), que venía de ganar en su más reciente presentación, casualmente en la misma distancia de 1.700 metros.

En esta ocasión, el conducido por el criollo se ubicó inicialmente en la segunda posición, detrás del número siete, Brilliant Journey, que intentó ganar de extremo a extremo con la monta de Summer Pauly.

Desarrollo de la Carrera

El puntero marcó parciales rápidos: los primeros 400 metros en 23.17 y los 800 metros en 46.12. Brilliant Journey se mantuvo en la delantera, pero la ventaja inicial se redujo constantemente por la presión del conducido por González.

Antes del giro de la curva final, los 1.200 metros se agenciaron en 1:10.61. En ese punto, el jinete criollo hizo pasar a comandar a su ejemplar. Shankar sacó amplia ventaja en la delantera y cruzó la meta con un tiempo final de 1:44.06.

Shankar pagó un dividendo de $6.76 a ganador, $4.40 el place y $3.84 el show. El segundo lugar lo ocupó Count of Amazonia (Ire), seguido por My Brother Keith en el tercer puesto, Jimmy The Hat en el cuarto y Sagittarius cerró la pizarra.

Cifras del "Ciclón": Estados Unidos

De esta manera, Shankar consigue su séptima victoria en 24 presentaciones. Este triunfo permite al "Ciclón" Santiago González arribar a 79 triunfos en la actual campaña y a 857 de por vida.

El compromiso del jinete continúa, pues regresará al óvalo de Turfway Park mañana sábado con tres montas adicionales.