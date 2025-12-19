"Una Persona Excepcional": Ramón Domínguez respalda la trayectoria de Rudy Rodríguez ante medida de HISA

Suscríbete a nuestros canales

Luego de conocerse la suspensión provisional que la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) dictó contra el entrenador Rudy Rodríguez, varios colegas y amigos expresaron su apoyo al profesional.

Uno de los que manifestó su solidaridad y lo hizo públicamente, resultó ser el venezolano Ramón Alfredo Domínguez. El jinete profesional retirado, primer venezolano exaltado al Salón de la Fama del Hipismo en Estados Unidos, el día de ayer (miércoles) utilizó su cuenta de la plataforma X (anteriormente Twitter) para publicar una carta abierta.

Domínguez puso fin a su carrera en 2013 tras sufrir una caída en una competencia en Aqueduct. El criollo forjó una exitosa carrera de 16 años en Estados Unidos, donde alcanzó cerca de 5,000 victorias y generó casi $200 millones de dólares en ganancias.

Carta de Apoyo de Domínguez: Salón de la Fama

En su misiva, el jinete expresó su firme respaldo al entrenador suspendido:

“Escribo esta carta en apoyo del entrenador Rudy Rodríguez, alguien a quien conozco y respeto desde hace muchos años.

Durante mi carrera como jinete, monté muchos caballos entrenados por Rudy Rodríguez, y también competí junto a él cuando montaba antes de pasar a entrenar. Habiendo trabajado con Rudy en diferentes capacidades a lo largo de los años, se puede decir sin dudar que es una de las personas más trabajadoras y dedicadas que se encuentran en este deporte.

Rudy no solo es un jinete excepcional, sino también una persona excepcional. Demuestra constantemente integridad, profesionalismo y una voluntad genuina de ayudar a los demás.

Rudy trata a cada caballo en su establo con el mismo nivel de atención, independientemente de su habilidad o éxito en el hipódromo. Su compromiso con su bienestar siempre fue evidente.

Siempre se admiró la ética de trabajo, el carácter y la dedicación de Rudy, y se le apoya plenamente tanto profesional como personalmente.

No dude en ponerse en contacto si se requiere información adicional.”

Atentamente,

Ramón Domínguez