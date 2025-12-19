Entrenador Rudy Rodríguez recibe suspensión temporal de HISA tras cargo por supuesta negligencia veterinaria

Suscríbete a nuestros canales

La Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) ha impuesto una suspensión provisional al experimentado entrenador Rudy Rodríguez. La medida se aplica después de que un oficial de audiencia determinara que las acusaciones de la organización en su contra representan un riesgo considerable para el bienestar equino. La HISA imputa a Rodríguez un incumplimiento en la provisión de atención veterinaria adecuada a varios de sus caballos.

La suspensión entró en vigor desde el 16 diciembre y se mantendrá hasta que el caso se resuelva formalmente, un proceso que, según se espera, culmine en las próximas semanas.

Cargos Específicos: Caballos Estados Unidos

Rodríguez, un exjinete de 53 años con una notable trayectoria, fue acusado a fines de noviembre de violar una norma crucial que exige garantizar a los caballos los cuidados, el sustento, el refugio y la atención veterinaria necesarios.

El cargo principal se centra en la falta de registros o evidencia de tratamiento para 15 caballos listados por el veterinario desde el 22 de noviembre de 2024.

Además, involucra a un decimosexto caballo que sufrió una lesión mortal en Aqueduct en noviembre de este año.

Es particularmente grave que tres de los caballos que figuraron en la lista del veterinario padecieran posteriormente lesiones mortales.

Fallo de la Audiencia: Aqueduct

Según el articulo publicado por Matt Hegarty para el Daily Racing Form el pasado martes 16 de diciembre, Armand Leone, el oficial de audiencias, concluyó que la HISA demostró causa justificada para solicitar la suspensión provisional. Leone argumentó que Rodríguez no cumplió con el estándar de cuidado requerido de un entrenador y, en consecuencia, puso en peligro la salud de sus caballos.

Leone basó su decisión en las pruebas y el testimonio presentados durante una audiencia el 12 de diciembre. El oficial destacó el caso de un caballo llamado Secret Rules, listado por el veterinario en diciembre del año pasado. A pesar de una recomendación veterinaria para una evaluación, Secret Rules nunca recibió un diagnóstico de cojera y, posteriormente, sufrió una lesión fatal durante un entrenamiento en enero.

“Los riesgos inaceptables de lesiones graves o muerte, producto de que el demandado no hizo examinar a sus caballos por un veterinario después de que los incluyeron en la lista, causaron la lesión catastrófica de Secret Rules”, afirmó Leone.

La Defensa del Entrenador

El abogado de Rodríguez, Clark Brewster, junto con el testimonio del propio entrenador, niega que a cualquier caballo se le negara atención veterinaria.

Brewster argumentó en la audiencia que la HISA no probó que los caballos no fueron evaluados o tratados, ya que las reglas de la HISA solo exigen que los tratamientos, procedimientos o cirugías se registren en su portal de registros veterinarios, no las evaluaciones que no resultan en un diagnóstico.

“Todos los caballos del demandado fueron evaluados rutinariamente para detectar cojera y otras afecciones médicas,” escribió Brewster, insistiendo en que “a ninguno se le negó la atención médica.”

Brewster presentó registros que documentan 100 tratamientos veterinarios para los 16 caballos en cuestión, un hecho señalado en el informe del oficial de audiencias.

Rudy Rodríguez, residente de Nueva York, ha alcanzado 1,677 victorias en sus 15 años de carrera y ha ganado o compartido 13 títulos en pistas de la Asociación de Carreras de Nueva York.