Otro grande del hipismo criollo: Gustavo Delgado apoya a su colega Rudy Rodríguez

El entrenador venezolano Gustavo Delgado manifestó su solidaridad con su colega Rudy Rodríguez, quien atraviesa una difícil situación en el medio hípico estadounidense. Delgado hizo pública su postura a través de su cuenta personal en la red social X.

Rodríguez, exjinete y actual entrenador de purasangres, enfrenta una suspensión provisional a raíz de una decisión emitida por el oficial de audiencias Armand Leone.

La Decisión de HISA

El pasado martes 16 de diciembre se conoció la resolución, con fecha del lunes 15. En ella, el oficial de audiencias Armand Leone determinó que Rodríguez incumplió el estándar de cuidado requerido a un entrenador y puso en peligro el bienestar de sus equinos.

Leone escribió que la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) demostró justa causa. Por ello, consideró procedente la solicitud de suspensión provisional hasta que exista una sentencia definitiva.

Acusaciones y Defensa

Testimonios de HISA: Veterinarios y otros profesionales declararon en el proceso. HISA alegó que el entrenador no presentó en su portal los registros de tratamiento veterinario de varios caballos. Esta documentación faltó a pesar de incluirse en la lista veterinaria o relacionarse con evaluaciones de cojera y tratamientos diagnósticos.

Riesgo Inminente: Las acusaciones de HISA señalan que, por la ausencia de registros de tratamiento, se privó a los caballos del cuidado veterinario necesario . La entidad considera que Rodríguez representa un peligro inminente para la salud y seguridad de los equinos.

Descargo de Rodríguez: El entrenador afirmó que su equipo evaluó de forma rutinaria a todos sus caballos para detectar cojera y otras dolencias. Afirmó que a ningún ejemplar se le negó la atención médica. Además, declaró que nunca intentó engañar a los veterinarios reguladores y cree hacer todo lo posible, lo que incluye instruir a sus médicos para que presenten la documentación completa.

Luego de conocer la situación Gustavo Delgado en su cuenta de (x) @GDS_Racing dijo:

"Solo quería decirte que Rudy Rodríguez no solo es un profesional excepcional y un trabajador dedicado, sino también una persona aún mejor. Te apoyamos y esperamos que esta situación se resuelva pronto. ¡Tienes todo nuestro apoyo! @RudyRodriguezNY"

Gustavo Delgado figura entre los entrenadores venezolanos que han consolidado su carrera en los Estados Unidos. Desde su llegada al país en 2002, Delgado ha forjado una trayectoria notable, acumulando un total de 307 triunfos. Su palmarés incluye 20 victorias en carreras de Stakes y 11 en Grados Stakes.

El entrenador criollo mantiene su base de operaciones de forma habitual en Gulfstream Park, desde donde dirige su establo y labores diarias.