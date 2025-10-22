Gustavo Delgado entrenador venezolano adquirió tres piezas para su establo por $895.000

Suscríbete a nuestros canales

Sigue la emoción de las ventas selectas de Yearlings de Fasig-Tipton de Octubre en Kentucky, realizada en la ciudad de Lexington, considerada la subasta de productos influyente del mundo, en las primeras ventas alcanzó rápidamente varios yearlings con el valor muy cercana a las siete cifras. Durante las dos primeras sesiones el entrenador venezolano Gustavo Delgado, adquirió tres nuevos productos para su caballeriza en Estados Unidos, por en valor de $895.000.

Fasig-Tipton Ventas: Gustavo Delgado activo en las ventas de Kentucky

Gustavo Delgado, entrenador miembro del Salón de la Fama del Caribe, y ganador del Kentucky Derby, adquirió tres yearlings durante las dos primeras sesiones de las ventas selectas de Yearlings de Fasig-Tipton de Octubre en Kentucky. La misma la encabezó uno de los potros más costosos de este martes 21 de octubre identificado con Hip 576 un hijo del semental en su primera generación Life Is Good por un valor de $500.000 para el OGMA Investments.

Gustavo Delgado Jr. de OGMA Investments dijo que su equipo estaba tratando de conseguir un yearling de Life Is Good en Keeneland. Hip 576 fue criado en Kentucky por St. Elias Stables y es hija de Shippy, yegua ganadora de múltiples stakes de grado. Fue consignada por Hill 'n' Dale en Xalapa, agente.

Durante la primera sesion, Gustado Delgado Jr., de OGMA Investments adquirió una piza con el Hip 325 que identificó a una hija de Contitution en One For Sure, por un valor de $300.000 consignada por Taylor Made Sales Agency. Mientras que el tercer producto adquirido fue el Hip 471 una hembra hija de Epicenter en Remit, consignada por Gainesway Agent, por un valor de $95.000.