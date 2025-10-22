Champions League 2025-2026

EN VIVO: Galatasaray se lleva la victoria parcial 2-0 sobre FK Bodo/Glimt al finalizar el primer tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 01:53 pm
EN VIVO: Galatasaray se lleva la victoria parcial 2-0 sobre FK Bodo/Glimt al finalizar el primer tiempo
Terminaron los primeros 45 del partido que Galatasaray gana 2-0 a FK Bodo/Glimt. Con goles de Victor Osimhen (2' 1T y 32' 1T), el equipo local se está imponiendo en el estadio Rams Park.

Las estadísticas del encuentro entre Galatasaray y FK Bodo/Glimt de la Champions:

  • Posesión: Galatasaray (60%) VS FK Bodo/Glimt (40%)
  • Tiros al arco: Galatasaray (4) VS FK Bodo/Glimt (0)
  • Fouls cometidos: Galatasaray (4) VS FK Bodo/Glimt (4)
  • Pases Correctos: Galatasaray (140) VS FK Bodo/Glimt (227)
  • Pases Incorrectos: Galatasaray (21) VS FK Bodo/Glimt (25)
  • Recuperaciones: Galatasaray (11) VS FK Bodo/Glimt (11)
Así llegan Galatasaray y FK Bodo/Glimt

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

Galatasaray viene de ganar en su encuentro anterior a Liverpool con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

En la fecha pasada, FK Bodo/Glimt finalizó con un empate 2-2 ante Tottenham..

 

Michael Oliver fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Rams Park.

Formación de Galatasaray hoy

Okan Buruk eligió una alineación 4-4-2 con Ugurcan Cakir en el arco; Rolland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci y Ismail Jakobs en defensa; Leroy Sane, Mario Lemina, Lucas Torreira y Yunus Akgün en el medio; y Victor Osimhen y Baris Yilmaz en la delantera.

Formación de FK Bodo/Glimt hoy

Por su parte, Kjetil Knutsen presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Haitam Aleesami, Fredrik Bjorkan en el muro defensivo; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en el centro del campo; y Sondre Auklend, Kasper Hogh y Jens Hauge como delanteros.

Miércoles 22 de Octubre de 2025
