LVBP: Ronald Acuña Jr. sufre su primera expulsión de la temporada

El Estadio José Pérez Colmenares recibió un gran aforo durante la jornada de este domingo, y no únicamente para ver a sus inspirados Tigres de Aragua. Otro de los motivos que movilizó a la fanaticada fue la presencia de Ronald Acuña Jr., quien por muchos es considerado como uno de los mejores beisbolistas de la actualidad.

¿Un reclamo justo el de Acuña?

Sin embargo, el de La Sabana tuvo una corta estadía sobre el terreno de juego. Luego de fallar en su primer turno al bate con un elevadito de out a la primera base, para el tercer inning regresó a la caja de bateo sin tener la más mínima idea de que terminaría expulsado.

Todo sucedió luego de dejar pasar el primer lanzamiento del abridor Nate Antone. Ante el señalamiento de strike, Ronald Acuña Jr. le dijo unas palabras al principal Jorge Terán y le indicó el home en forma de reclamo, lo cual fue motivo suficiente para que sufriera su primera expulsión de esta temporada 2025-2026.

Asimismo, cabe agregar que minutos después también fue expulsado el manager Marco Davalillo tras una acalorada discusión con el umpire.