Juan Gabriel revivirá en el Zócalo de México: Aquí todos los detalles

Para revivir a uno de los mejores artistas más destacado de la música latina, el concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes será proyectado en el Zócalo de México para todo público.

Este recinto forma parte de la historia cultural del país, siendo la presentación del “Divo de Juárez” una de las más icónicas, en la cual estuvo acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional en 1990.

Detalles de la proyección de Juan Gabriel

Será el próximo 8 de noviembre a partir de las 8:00 pm, cuando las personas podrán revivir los clásicos del artista de manera gratuita. Esta presentación marcó un antes y un después en su carrera musical por ser la primera vez en actuar en Bellas Artes.

Por su parte, el Zócalo de México ha recibido eventos musicales gratuitos como los conciertos de Shakira, Justin Bieber o Los Fabulosos Cadillacs.

Un proyecto de Netflix

Esta actividad forma parte del proyecto de Netflix “Juan Gabriel: debo, puedo y quiere”, dirigido por María José Cuevas, que se estrena en la plataforma el 30 de octubre.

Para el documental se encargaron de recopilar su lado más íntimo a través de entrevistas, documentos y material inédito.